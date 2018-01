Aanval op Hotel Intercontinental in Kaboel aan de gang Redactie

20 januari 2018

18u28

Bron: Belga 0 In de Afghaanse hoofdstad Kaboel is zaterdagavond een aanval aan de gang op het luxueuze Hotel Intercontinental . Volgens een bron bij de inlichtingendiensten kwamen er vier personen het hotel binnen en zijn ze op de klanten beginnen schieten.

De aanval begon om 21 uur lokale tijd. Of er slachtoffers gevallen zijn, is niet duidelijk. Volgens de bron is de aanval nog steeds bezig.



Hetzelfde hotel was in 2011 al eens het toneel van een aanslag. Daarbij viel een twintigtal doden.