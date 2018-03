Aanval op Franse ambassade in Burkina Faso: vier aanvallers "geneutraliseerd" ep & ttr

02 maart 2018

13u21

Bron: ANP 3 Bij de aanval tegen de Franse ambassade, het Institut Français en de algemene staf van het leger in Ouagadougou, de hoofdstad van Burkina Faso, zijn vier aanvallers "geneutraliseerd". Dat blijkt uit een communiqué van de Burkinese regering. Nieuws over slachtoffers is er nog niet. Speciale veiligheidseenheden zijn ter plaatse, luidt het.

In de entourage van de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian is te horen dat de situatie "onder controle" is aan de Franse ambassade en het Institut Français. De minister van Defensie noemde de aanvallen en schietpartijen "een terroristische aanslag". Het gaat waarschijnlijk om jihadisten uit de Sahel.

Volgens ooggetuigen stapten vijf gewapende mannen uit een voertuig en openden ze het vuur op voorbijgangers, alvorens naar de Franse ambassade te trekken. Andere getuigenissen maken gewag van een ontploffing vlakbij de algemene staf van het leger en het Institut Français, op ongeveer een kilometer daarvandaan.

Andere berichten spreken daarnaast van een grote explosie voor het Franse Instituut en het hoofdkwartier van het leger. De politie meldde dat ook bij de woning van de premier is geschoten en dat gemaskerde aanvallers het legerhoofdkwartier bestormen. Panden in de omgeving liepen ook grote schade op.

Het arme West-Afrikaanse land telt twintig miljoen inwoners. Het werd in 1960 als Opper Volta onafhankelijk van Frankrijk. Sinds 2015 is het voorheen relatief kalme land steeds meer getroffen door het terroristisch geweld dat in Sahel woedt. Begin 2016 vielen soennitische extremisten een hotel en een restaurant in Ouagadougou aan. Daarbij vielen dertig doden.

BREAKING: Gunfire, explosions rock French embassy, Army HQ in #BurkinaFaso capital #Ouagadougou (VIDEO).. https://t.co/wKFMuMFZfq pic.twitter.com/qEvcWInqG8 Adeola Fayehun(@ AdeolaFayehun) link