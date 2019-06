Aanval met torpedo’s op tankers, olieprijs schiet omhoog FVI

13 juni 2019

10u45

Bron: Belga 12 De Noorse tanker Front Altair is vanochtend vroeg aangevallen in de Golf van Oman tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Iran. Daarbij zijn drie explosies geweest. Het schip staat in brand. Dat meldt de Noorse maritieme autoriteit. Er zijn geen gewonden gevallen. Volgens sommige bronnen gebeurde de aanval met torpedo’s. De prijs van olie gaat vandaag flink omhoog.

Volgens de Noren was ook het andere schip dat in hetzelfde gebied vaart, de Kokuka Courageous, het doelwit van een aanval.

Het Iraanse persbureau IRNA meldde dat de Iraanse marine de 44 opvarenden heeft gered van twee brandende tankers na een ‘’ongeluk’' in de Golf van Oman. “44 zeelieden van de twee buitenlandse olietankers die een ongeluk hadden in de Golf van Oman zijn door de (marine)reddingsbrigade van de provincie Hormozgan uit het water gehaald en overgebracht naar de haven van Bandar-e-Jask”, citeerde IRNA een “geïnformeerde bron”.

Het Iraanse persbureau meldde ook dat de Front Altair zou zijn gezonken. De directeur van Frontline, het bedrijf waarvan het schip is, ontkent dat. “Ik kan bevestigen dat het schip niet is gezonken’', aldus Robert Hvide Macleod.

Het andere schip, de Kokuka Courageous heeft methanol aan boord en liep schade op in een “veiligheidsincident”, aldus het bedrijf Bernhard Schulte Shipmanagement. De 21 crewleden zijn ontzet, maar de vracht is intact en het schip loopt geen risico om te zinken, luidt het.

Belangrijke doorgangsroute

De tankers varen in de buurt van de Straat van Hormuz, een strategisch belangrijke doorgangsroute voor olie. In het noorden grenst de Golf van Oman aan Iran, in het westen aan de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en in het zuiden aan Oman. Amerikaanse schepen zijn in de regio onderweg en verlenen hulp.

Een maand geleden meldden de VAE al sabotage tegen vier handelsschepen in de Golf van Oman. Volgens bronnen in Saoedi-Arabië liepen twee tankers van het land zware schade op. De precieze omstandigheden van die incidenten blijven onduidelijk. Volgens kenners neemt daardoor de kans op verstoringen in het olievervoer verder toe.

De Noorse autoriteiten vragen hun schepen in de regio om extra voorzichtig te zijn en “tot nader order uit de Iraanse wateren te blijven”.

Intertanko, de organisatie van bedrijven met olietankers, liet weten bezorgd te zijn over de veiligheid van de schepen en hun bemanningen die door de Straat van Hormuz varen. De Straat van Hormuz verbindt de Golf van Oman met de Perzische Golf. “We moeten niet vergeten dat ongeveer 30 procent van de ruwe olie die over zee wordt vervoerd, door de Straat van Hormuz gaat. Als de wateren onveilig worden, kan de bevoorrading van de hele westerse wereld in gevaar komen”.

“Aanvallen met zeemijnen”

De Amerikaanse veiligheidsadviseur John Bolton wees met de beschuldigende vinger naar Iran. Hij sprak over aanvallen met zeemijnen, maar legde geen bewijzen voor zijn beschuldigingen voor. De regering in Teheran sprak van “belachelijke beweringen”.

Olieprijs stijgt

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2,5 procent tot 52,43 dollar. Brentolie kostte 2,8 procent meer en werd verhandeld voor 61,64 dollar per vat. Eerder ging de olieprijs nog fors omlaag, toen bleek dat de Amerikaanse olievoorraden afgelopen week fors waren toegenomen.