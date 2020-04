Aantal winkelinbraken in Parijs stijgt fors: vooral apotheken geviseerd SVM

24 april 2020

13u55

Bron: Belga 1 Het aantal inbraken in handelszaken en bedrijven in Parijs is in het eerste kwartaal van 2020 met meer dan 50 procent gestegen tegenover dezelfde periode in 2019. Dat meldt de politieprefectuur van Parijs.

Ondanks de lockdown, die in Frankrijk op 17 maart begon, stegen de bedrijfsinbraken van 714 in het eerste kwartaal van 2019 naar 1.114 in 2020. Dat is een stijging van 56 procent. Er werd vooral ingebroken in apotheken. Moeilijk verkrijgbare goederen zoals beschermingsmaskers zijn felbegeerd bij inbrekers. Apotheken zijn ook een van de weinige winkels die tijdens de lockdownperiode geopend zijn, en dus valt er heel wat contant geld te rapen.

De woninginbraken daarentegen zijn met een kleine 2 procent gezakt. Al denkt de politie dat dit cijfer wordt onderschat. Veel mensen hebben Parijs verlaten en zijn nog niet op de hoogte van een mogelijke inbraak.



Verschillende vormen van geweld namen ook af. Toch vroeg de Parijse burgemeester Anne Hidalgo vorige week in een brief aan minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner om meer politie in te zetten in het noordoosten van de hoofdstad. Daar zou de misdaad ondanks de lockdown aanhouden.

