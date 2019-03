Aantal visumaanvragen in Nieuw-Zeeland gestegen na terroristische aanslag AW

28 maart 2019

15u11

Het beeld van het "vredevolle Nieuw-Zeeland" wijzigde drastisch na de terroristische aanslag in Christchurch, maar dat houdt buitenlanders blijkbaar niet tegen om er een visum aan te vragen. In tegendeel: het aantal visumaanvragen is aan het pieken sinds de aanslag.

Terwijl er tien dagen voor de aanslag 4.844 visumaanvragen binnenstroomden, waren dat er tien dagen na de fatale dag maar liefst 6.457. Die aanvragen zijn voornamelijk afkomstig van Amerikanen. Maar ook inwoners van Pakistan en Maleisië vroegen visa aan. Dat blijkt uit officiële cijfers van de Nieuw-Zeelandse immigratiedienst.

Wat maakt het land dan zo aantrekkelijk vlak na een gruwelijke aanslag? Vooral de reactie van de regering en de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern oogst veel lof. De vrouwelijke premier bezocht niet alleen de twee moskeeën (met een hijab), maar ook de familieleden van slachtoffers. De vrouw schaamde zich niet voor haar emoties en liet haar tranen (meermaals) de vrije loop. “Dit is wel wat anders dan Trump, dit is het soort vrouwelijk leiderschap dat de wereld nodig heeft”, klonk het bij haar talrijke supporters op Twitter.

Verder maakte Ardern meteen werk van een strengere wapenwet in Nieuw-Zeeland. En dat appreciëren de 1.165 Amerikanen die er de afgelopen dagen een visum aanvraagden. Niet voor niets wordt Ardern ook wel eens de “anti-Trump” genoemd.



Vijf legale wapens

Op 15 maart verraste de Australische alt right-terrorist Brenton Tarrant (28) enkele moslims tijdens het vrijdaggebed. Tarrant had een halfautomatisch wapen bij zich waarvoor hij eveneens een vergunning had. Daarnaast had de 28-jarige terrorist nog vier wapens op een legale manier aankocht. Wapenbezit is immers een grondwettelijk recht in Nieuw-Zeeland.

Omdat vele Nieuw-Zeelanders fan zijn van dat grondwettelijk recht – bijna 250.000 Nieuw-Zeelanders hebben een wapenvergunning en er zouden 1,5 miljoen wapens in omloop zijn - is het niet makkelijk om eraan te sleutelen. Toch kondigde Ardern een nieuwe maatregel af na de aanslag: “Elk type van halfautomatische geweren dat gebruikt werd tijdens de aanvallen op 15 maart zal in dit land verboden worden.” Het verbod van de verkoop van de wapens trad vorige week, slechts tien dagen na de aanslag, al in werking.

