Aantal vergiftigingen in Amerika gestegen, vermoedelijk door toegenomen ontsmettingsdrang

23 april 2020

13u25

Bron: CDC 2 Het Amerikaanse Centre for Disease Control and Prevention (CDC) heeft een rapport gepubliceerd waarin een opmerkelijke stijging van het aantal vergiftigingen per vergissing te zien is. Die stijging loopt parallel met de media-aandacht die aan het coronavirus wordt besteed. Het CDC vermoedt dat er een link bestaat tussen het toegenomen aantal vergiftigingen en de toegenomen ontsmettingsdrang.

Het gaat om een vermoeden: de link werd vooralsnog niet bewezen, maar de aanwijzingen lijken de bedenkingen alvast te bevestigen. Zo ontving het Amerikaanse antigifcentrum tussen januari en maart 20 procent meer oproepen vergeleken met diezelfde periode in 2019. De ongeruste telefoontjes gingen meestal over de blootstelling aan schoonmaakproducten en bleekmiddelen.



Begin maart werden de meeste bezorgde telefoontjes gepleegd. Het ging daarbij vooral over bleekmiddelen, maar ook desinfecterende handgels stonden centraal bij de bezorgde oproepen. “De timing van de toegenomen blootstelling loopt synchroon met de media-aandacht voor Covid-19”, aldus CDC.

Risico’s voor kinderen

Vooral kinderen zijn vaak het slachtoffer van zo’n vergiftiging per vergissing. Dat was al zo voor de coronacrisis. Maar door de bijzondere aandacht voor (hand)hygiëne wordt het risico nog groter.



Ook het Belgische Antigifcentrum waarschuwde eerder voor de risico’s op vergiftiging door het gebruik van handgels of andere gevaarlijke producten in het bijzijn van kinderen. “Die producten bevatten een hoge concentratie aan ontsmettende alcohol, die niet zonder gevaar is als kinderen ervan drinken”, vertelt Simon November, woordvoerder van Test-Aankoop. “Ze zijn immers extra gevoelig voor de alcohol die erin zit, wat een daling in het bloedsuikergehalte of, erger nog, alcoholvergiftiging en stuiptrekkingen kan veroorzaken. En uiteraard is het nu niet het moment om de spoeddiensten extra te belasten.”

Je gebruikt thuis, en zeker voor de kinderen, dus beter water en zeep. Was de handen gedurende 40 seconden en zeker nadat je boodschappen bent gaan doen.

