Aantal terroristische aanvallen in westerse landen verdubbeld SVM

12 april 2018

17u36

Bron: Belga 0 Het aantal terroristische aanvallen in westerse landen is in 2017 verdubbeld, van 96 in 2016 naar 204 in 2017. Dat blijkt uit de risicokaarten die verzekeraar Aon vandaag publiceerde over politiek geweld, terrorisme en politieke risico's.

Het risico op politiek geweld neemt over de hele wereld toe. Zo zijn 40 procent van de landen blootgesteld aan een risico op terrorisme of sabotage.

In westerse landen bedroeg het aantal terroristische aanvallen in 2017 meer dan het dubbele dan in het jaar voordien. Maar doordat ze minder dodelijk waren, bleef het totale aantal slachtoffers in beide jaren ongeveer gelijk (1.092 in 2017).

"Bedrijven liggen er wakker van"

Een en ander heeft volgens Aon een impact op het internationaal bedrijfsleven. "We merken een duidelijke trend dat bedrijven wakker liggen van terroristische aanvallen die hun toeleveringsketen geheel of gedeeltelijk kunnen onderbreken", zegt senior manager Ann Cremers.

46 landen of gebieden -omgerekend 22 procent van het totaal- kregen nu de kwalificatie hoog of ernstig risico. "Dit is bijvoorbeeld het geval voor Turkije, dat sedert de mislukte coup in 2016 politieke onrust kent en door zijn betrokkenheid in het Syrische conflict een belangrijk doelwit is voor terroristische aanvallen", licht Maxime Manderlier toe. "En aangezien Turkije een belangrijke Belgische handelspartner is, zijn implicaties voor ons land niet denkbeeldig. Net zoals dit het geval is voor Nigeria en Noord-Afrika in het algemeen."

"IS over hoogtepunt heen"

Aon concludeert ook uit de kaarten dat de globale invloed van Islamitische Staat over zijn hoogtepunt heen is. "Waarschijnlijk zal het aantal landen waar een aanslag gebeurt in 2018 dalen."

De toeristische sector blijft echter een bijzonder aantrekkelijk doelwit voor het internationale terrorisme, zegt de verzekeraar. In 2017 waren wereldwijd minstens 44 aanvallen rechtstreeks gericht tegen publiek transport. Ook commerciële sectoren die cruciaal zijn voor het toerisme -zoals hotels, nachtclubs, de burgerluchtvaart en andere trekpleisters- werden geviseerd. Meer dan 80 procent van de dodelijke slachtoffers naar aanleiding van een terroristische aanslag viel op plaatsen waar doorgaans veel toeristen aanwezig zijn.

"Ook radicaal linkse extremisten vormen een groeiende bedreiging. Zo verdubbelde het aantal brandstichtingen in westerse landen. Deze daden zijn voornamelijk als sabotage bedoeld, want er vielen de voorbije twee jaar geen slachtoffers", besluit Aon.