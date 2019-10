Aantal sterfgevallen na gebruik e-sigaret in VS stijgt naar 21 KVDS

09 oktober 2019

07u38

Bron: Reuters 1 In de Verenigde Staten worden nu al zeker 21 sterfgevallen gelinkt aan het gebruik van de e-sigaret. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC.

Het ministerie van Gezondheid van de staat Massachusetts bevestigde maandag dat er nog een overlijden bij was gekomen door de mysterieuze longziekte die gerelateerd zou zijn aan vapen of dampen. Dat brengt het totale aantal sterfgevallen dus op 21, verspreid over 18 staten.

Zieken

Afgelopen donderdag meldde het CDC dat er ook al zeker 1.080 zieken waren door het gebruik van de e-sigaret. Het gaat dan om bevestigde gevallen of gevallen waar de link tussen vapen en ziekte “waarschijnlijk” is. Artsen tasten nog altijd in het duister over wat de gezondheidsproblemen precies veroorzaakt.





Het federaal agentschap FDO in de VS analyseert momenteel meer dan 400 stalen in de hoop het ingrediënt of de ingrediënten te vinden die de longletsels van de slachtoffers kunnen hebben veroorzaakt, onder de vele toegevoegde additieven, oplosmiddelen, oliën en smaken.

In navolging van winkelketen Walmart heeft het e-commercebedrijf Alibaba intussen maatregelen genomen. Het zal in de VS geen onderdelen meer verkopen van de e-sigaret. Walmart, Kroger Co en Walgreens Boots Alliance besloten eerder al om geen elektronische sigaretten meer aan te bieden.

Europa

In Europa is tot dusver geen gelijkaardige toename van de mysterieuze sterfgevallen bekend. De ziekte- en sterfgevallen lijken zich te beperken tot gebruikers van e-sigaretten in de Verenigde Staten.