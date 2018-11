Aantal slachtoffers bosbranden in Californië loopt op tot vijftig, maar ook nog altijd honderden vermisten IB TT

14 november 2018

07u13

Bron: Belga, ANP 0 Het aantal slachtoffers van de bosbranden in Californië is gestegen tot vijftig. In Noord-Californië werden in het zwaar getroffen stadje Paradise weer zes lichamen geborgen. Het aantal dodelijke slachtoffers enkel in die regio liep zo op tot 48, aldus Kory Honea, de sheriff van Butte county. Enkele dagen geleden werden ook in Malibu twee lichamen ontdekt, wat het totaal aantal doden nu op vijftig brengt. Het dodental kan door het hoge aantal vermisten nog fel oplopen, waarschuwen de hulpdiensten.

De brand Camp Fire, die in het noorden van Californië raast, heeft al meer dan zevenduizend woningen verwoest. De stad Paradise, een kleine 300 kilometer ten noorden van San Francisco en eens de thuisbasis van 27.000 mensen, is grotendeels in vlammen opgegaan. In totaal heeft het vuur 50.000 hectare verschroeid.

Er worden nog ruim 200 mensen vermist, waaronder in Paradise waar de hulpdiensten de zoekacties gisteren nog hebben opgedreven met extra zoekhonden, DNA-identificatieteams en mobiele mortuaria-eenheden. Toch valt volgens sheriff Honea niet uit te sluiten dat wanneer de inwoners mogen terugkeren naar huis, ze ondanks de gedetailleerde zoektocht toch nog zelf op menselijke overblijfselen zullen stoten.



Ook het vuur zelf is nog niet volledig onder controle. Wel heeft de brandweer een deel van de branden kunnen indammen tot ongeveer 35 procent. Voor meer dan 50.000 mensen gelden nog evacuatieorders en er worden nog 15.500 gebouwen bedreigd door het vuur.

Rampgebied

Gisteren riep de Amerikaanse president Donald Trump Californië officieel uit tot rampgebied. Daardoor kan de federale overheid sneller en makkelijker bijspringen bij het bestrijden van de bosbranden.