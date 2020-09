Aantal nieuwe Duitse coronabesmettingen weer gedaald jv

21 september 2020

06u55

Bron: ANP/RTR 2 In Duitsland zijn in de afgelopen 24 uur 922 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat zijn er ruim 400 minder dan een dag eerder, toen waren er 1.345 nieuwe gevallen. Dat meldt het Robert Koch Instituut (RKI).

Zaterdag kwamen er 2.297 geïnfecteerden bij, vrijdag stond de teller op 1.900 infecties. In totaal is het longvirus in Duitsland bij 272.337 mensen vastgesteld.

Het dodental als gevolg van het longvirus is gelijk gebleven en staat op 9.386, blijkt uit de cijfers van het RKI.