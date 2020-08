Aantal nieuwe doden door coronavirus in Brazilië loopt iets terug jv

23 augustus 2020

07u12

Bron: ANP 0 Brazilië heeft voor het eerst sinds vier dagen minder dan duizend doden als gevolg van het coronavirus geregistreerd. Het ministerie van Volksgezondheid telde zaterdag wel opnieuw meer dan 50.000 besmettingen.

In Brazilië is het virus in totaal al bij 3.582.362 mensen vastgesteld. Daarmee is het land na de Verenigde Staten het zwaarst getroffen. Het dodental als gevolg van Covid-19 liep volgens de cijfers van het ministerie met 892 slachtoffers op tot 114.250. Vorige week waren er in Brazilië ook enkele dagen met minder dan duizend nieuwe doden.

Wereldwijd zijn ondertussen meer dan 800.000 mensen overleden aan het virus. In de VS zijn 176.321 mensen overleden aan Covid-19. Mexico meldde zaterdag dat het dodental met 664 is opgelopen tot 60.254. Het land heeft na de VS en Brazilië de meeste doden te betreuren. Ook in India zijn in totaal meer dan 50.000 coronadoden geregistreerd.