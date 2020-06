Aantal nieuwe besmettingen stijgt nog feller in Zweden: “Onrustwekkende evolutie” TT

04 juni 2020

16u56

Bron: SVT, Reuters, Dagens Nyheter 198 Het aantal besmettingen met het coronavirus zit in Zweden de laatste dagen opnieuw in stijgende lijn. Vooral in de regio rond Göteborg, na hoofdstad Stockholm de grootste stad van het land, is er een sterke toename te zien, meldde staatsepidemioloog Anders Tegnell vanmiddag op de dagelijkse persconferentie. Tegnell had het over een “onrustwekkende evolutie”.



Zweden kent nu officieel 41.883 besmettingen met het coronavirus, waarvan er volgens de statistieken van het ministerie van Volksgezondheid gisteren meer dan 1.000 werden gemeld. Ook de dag ervoor werden er 900 nieuwe gevallen gerapporteerd, terwijl het gewone cijfer op weekdagen rond de 700 schommelt. Er werden 20 nieuwe overlijdens gemeld.

“Jammer genoeg zien we in Zweden de curve stijgen”, aldus staatsepidemioloog Anders Tegnell vanmiddag. Het hoge aantal besmettingen is vooral terug te voeren op de provincie Västra Götaland in het westen van het land. Die regio rond de stad Göteborg telde gisteren plots meer dan 400 nieuwe gevallen in een dag tijd, en de dag ervoor 270. Tot vorige week schommelde het aantal dagelijkse besmettingen nog rond de 100 tot 150.

Afname bij ouderen, stijging bij jongeren

Volgens Tegnell, die gisteren nog toegaf dat hij bij een nieuwe uitbraak sommige zaken anders zou aanpakken, is er niet meteen een verklaring voor de stijging te vinden. Het gaat om meer dan een gevolg van het hoger aantal testen, klonk het vanmiddag. Samen met de provincie Västra Götaland onderzoekt Volksgezondheid de stijging daar. Vorige week lieten verschillende ziekenhuizen in de regio al verstaan dat ze een stijging in het aantal nieuwe opnames merkten. “Dit is zeker onrustwekkend”, aldus Tegnell, “zeker wanneer het gebeurt in een grootstadregio met veel volk dicht bij elkaar. Dit zijn omstandigheden waarvan we al langer weten dat ze een grote verspreiding kunnen veroorzaken.”

Uit de cijfers valt af te leiden dat het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen bij ouderen afneemt, terwijl die onder de jongere bevolking net toeneemt. Dat is enerzijds goed nieuws omdat jongeren minder snel zwaar ziek worden, anderzijds betekent het mogelijk wel dat het virus zich onder de actieve bevolking weer sneller verspreidt.

In totaal 4.562 mensen overleden al aan de gevolgen van het coronavirus in Zweden. Het land koos van begin af aan een andere aanpak van de coronacrisis dan de meeste andere Europese landen, waarbij de regering vooral op het gezond verstand van de inwoners rekende. Veel bars, restaurants en scholen bleven open, net als sportscholen en bijeenkomsten met minder dan 50 bezoekers.

Binnenlandse reizen weer toegelaten

Ondanks de stijgende curve kondigde Zwedens premier Stefan Löfven vandaag op een persconferentie nieuwe versoepelingen aan voor het binnenlandse reisverkeer. Vanaf 13 juni mogen burgers die symptoomvrij zijn zich weer vrij door het hele land verplaatsen. Het aantal dagelijkse doden en de bezetting op de afdelingen intensieve zorg in het land rechtvaardigen die versoepelingen, aldus de sociaaldemocraat. Veel Zweden die in de grote steden wonen en werken, hebben op het platteland een vakantiehuis, waar ze in de weekends graag naartoe trekken.

“Deze beslissing betekent niet dat het gevaar voorbij is”, waarschuwde Löfven wel. “Het betekent niet dat het leven terug normaal wordt: andere restricties blijven gelden. Als de curve van het aantal zwaar zieken stijgt, zullen er nieuwe restricties komen.” Wie op zijn bestemming aankomt, moet zich daar dan ook gedragen zoals op zijn thuisadres: vaak de handen wassen, afstand houden van anderen en drukke plaatsen vermijden. “We kunnen geen drukke bars en menigtes tolereren”, aldus de premier.

