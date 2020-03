Aantal Nederlandse coronadoden stijgt met 93 naar 864 Victor Schildkamp ADN

30 maart 2020

14u33

Bron: AD.nl, ANP 12 De afgelopen 24 uur zijn er in Nederland 93 meldingen gedaan van mensen die zijn overleden aan het coronavirus. Het totaal overleden patiënten komt daarmee op 864. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het totaal aantal positief geteste patiënten staat in Nederland nu op 11.750, een stijging van 884 mensen ten opzichte van gisteren. Er zijn 3.990 Covid-19-patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis, een stijging van 507 personen.

Record

Het aantal nieuw gemelde overleden personen ligt een stuk lager dan gisteren. Toen meldde het RIVM nog 132 mensen die zijn overleden aan het coronavirus. Gisteren betekende dat een recordaantal meldingen van sterfgevallen binnen 24 uur.



Het RIVM krijgt de sterftecijfers van de gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’en) in het land. Het werkelijke aantal overledenen ligt hoger. In de eerste plaats worden sterfgevallen soms pas na enkele dagen doorgegeven. Daar komt bij dat lang niet iedere besmetting wordt vastgesteld door een test. Als iemand die niet is getest door het virus komt te overlijden, komt dat niet terug in de statistieken.

Het aantal sterfgevallen in Nederland schommelt in ieder geval al dagenlang rond de 100: op vrijdag waren het er 112, op zaterdag 93, op zondag 132 en nu weer 93.

Deze week zal duidelijk worden of er sprake is van een werkelijke afvlakking RIVM

Stabiel laag

Net als de afgelopen dagen neemt het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen in Nederland minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten, zo meldt het RIVM in haar update: “Deze week zal duidelijk worden of er sprake is van een werkelijke afvlakking.”

In de aan België grenzende provincie Noord-Brabant zet de afnemende trend in het aantal ziekenhuisopnames door. In Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland en Limburg zijn er net relatief veel ziekenhuisopnames. In de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland en Zeeland is het aantal opnames ‘stabiel laag’.

Nederland verlengt maatregelen

In Nederland blijven de huidige maatregelen tegen het coronavirus ook na 6 april gelden, melden politieke bronnen maandag in Den Haag aan het Nederlandse persbureau ANP. Zo blijven de scholen en de horeca langer dicht, bevestigen ze na berichtgeving van De Telegraaf. De bronnen verwachten voorlopig geen nieuwe extra maatregelen.

Hoeveel langer de maatregelen van kracht blijven, is nog onbekend. Ook is onduidelijk of er voor sectoren en bedrijven aanvullende maatregelen en voorschriften komen, aldus de NOS. In elk geval blijft het verbod op evenementen met een meldings- of vergunningsplicht gelden tot 1 juni. De crisiscommissie van de Nederlandse regering praat dinsdag over de maatregelen. Wellicht zal premier Rutte rond 18 uur een persconferentie geven.

