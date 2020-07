Aantal natuurlijke overlijdens in Zuid-Afrika met 60 procent gestegen: “Werkelijk aantal coronadoden veel hoger dan gedacht” ES

23 juli 2020

11u59

Bron: Belga, Al Jazeera 0 De afgelopen weken kende Zuid-Afrika een stijging van bijna 60 procent van het aantal natuurlijke overlijdens. Specialisten vermoeden daardoor dat het aantal coronadoden veel hoger ligt dan de officiële statistieken aangeven.

De Zuid-Afrikaanse raad voor medisch onderzoek SAMRC heeft woensdag een rapport gepubliceerd waaruit blijkt dat in de afgelopen weken de cijfers onophoudelijk zijn gestegen. “Vanaf de tweede week van juli waren er 59 procent meer sterfgevallen door natuurlijke oorzaken dan men zou verwachten op basis van historische gegevens.”

Het ministerie van Volksgezondheid kondigde woensdag een dagtotaal van 572 COVID-19-overlijdens aan. Volgens professor Debbie Bradshaw, de auteur van het rapport, is er een grote kloof tussen de bevestigde coronadoden en de oversterfte.

Wereldwijd in top vijf

Zuid-Afrika is het zwaarst getroffen land op het Afrikaanse continent, en staat wereldwijd in de top vijf van landen met de meeste bevestigde gevallen. Tot nu toe werden net geen 395.000 besmettingen en 5.940 doden geregistreerd.

De eerste besmetting werd vastgesteld op 5 maart in de kustprovincie KwaZulu-Natal. Eind maart kondigde president Cyril Ramaphosa een strenge lockdown aan waarbij elke inwoner, met uitzondering van werknemers in essentiële beroepen, het huis slechts mocht verlaten om voedsel of medicijnen te kopen. Daarnaast werd de verkoop van alcohol en sigaretten aan banden gelegd.

In mei werd de lockdown langzaamaan weer versoepeld, wat volgens deskundigen de oorzaak geweest is van de sterke stijging van de coronabesmettingen. “We moesten een evenwicht vinden in enerzijds het redden van levens en anderzijds het beschermen van ieders levensonderhoud”, verdedigde president Ramaphosa.

De meeste coronaslachtoffers vielen tot nu toe in de provincies West-Kaap (2.752), Oost-Kaap (1.345) en Gauteng (1.156).



