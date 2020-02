Aantal mensen met coronavirus in Italië stijgt snel, regering sluit tiental gemeenten af van buitenwereld Angelo van Schaik RL TTR

23 februari 2020

11u45

Bron: AD.nl, ANP, Corriere della Sera 538 Het aantal mensen dat in Italië besmet is geraakt met het nieuwe coronavirus stijgt snel. Ondertussen hebben 109 mensen de besmettelijke ziekte opgelopen, terwijl er gisteren nog sprake was van een twintigtal gevallen. Ook is het eerste besmettingsgeval gemeld in de buurt van Milaan. Twee mensen in Italië zijn inmiddels door het virus overleden. De regering besloot zaterdagavond enkele zwaar getroffen gemeenten in het noorden van Italië van de buitenwereld af te gaan sluiten.

Er zijn al 109 infecties: 89 in Lombardije, 17 in Veneto en enkele, gelinkt aan Codogno, in de regio’s Emilia-Romagna en Piemonte. In de regio’s Lombardije en Veneto zijn veel scholen gesloten en gaan grote evenementen niet door. Ook het personeel van enkele grote bedrijven moet thuisblijven. Italië is van alle Europese landen het hardst getroffen door het virus.

Italië wil de verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus in het noorden van het land stoppen door enkele zwaar getroffen steden van de buitenwereld af te grendelen. Ze hebben gevolgen voor zowat 50.000 mensen, die al het verzoek hadden gekregen thuis te blijven.

Dat heeft de Italiaanse regering zaterdagavond bekendgemaakt. Minister-president Giuseppe Conte kondigde de noodmaatregel aan nadat het aantal ziektegevallen de afgelopen twee dagen opeens flink steeg. De noodmaatregelen blijven volgens Conte enkele weken van kracht.

Rode zones

Een gedeelte van Noord-Italië is al van de buitenwereld afgesloten, mondkapjes zijn al weken uitverkocht en in het hele land heerst angst. De gebieden die van de buitenwereld zijn afgesloten, worden “rode zones” genoemd, zo bericht de Italiaanse krant Corriere della Sera. Het gaat om elf steden en gemeenten. In regio Veneto gaat het om Vo ‘Euganeo. In Lombardije: Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo en San Fiorano.

Codogno, een gemeente op een zestigtal kilometer van de Lombardische hoofdstad Milaan, geldt als het centrum van de besmetting. Codogno telt 15.000 inwoners, van wie er veel in Milaan werken. Het openbare leven is er stilgevallen.

De politie controleert de toegangswegen naar de rode zones zodat niemand erin of eruit kan. Als het virus zich zou uitbreiden, zullen steeds meer gemeenten geïsoleerd worden. Treinen of ander openbaar vervoer kunnen niet in deze “rode zones”. Om de voorziening van basisbehoeften te garanderen, werden zogenaamde “steriele gangen” gecreëerd. Het zijn door de politie gecontroleerde beveiligingsroutes waar leveranciers kunnen passeren. Uiteraard is iedereen uitgerust met beschermende maskers en handschoenen.

Ook het leger wordt ingezet om de geïsoleerde gebieden te bewaken om verdere besmettingen te voorkomen, zo schrijft Corriere della Sera. Wie zich niet houdt aan de bepalingen van het ministerie van Volksgezondheid riskeert een gevangenisstraf van maximaal drie maanden of een geldboete van maximaal 206 euro.

Maatregelen

Intussen neemt de Italiaanse overheid ook andere maatregelen. Al bij de eerste ziektegevallen, nu drie weken geleden, riep de regering een sanitaire noodtoestand uit en legde al het vliegverkeer met China stil. In de getroffen gebieden scholen en horecagelegenheden voorlopig gesloten en zijn sportwedstrijden, kerkdiensten en carnavalsoptochten afgelast. Mensen wordt geadviseerd zo veel mogelijk binnen te blijven, mondkapjes te dragen als ze naar buiten gaan en bij griepsymptomen zo snel mogelijk een arts in te lichten.

Het ministerie van Gezondheidszorg waarschuwt mensen niet naar een ziekenhuis te gaan, om verdere besmetting te voorkomen. In Rome en omgeving, waar ook drie besmettingen zijn vastgesteld, zijn 700 ziekenhuisbedden voorbestemd voor eventuele ziektegevallen, ook zijn verschillende kazernes uitgerust om mensen in quarantaine te houden. De negentien Italianen die op het cruiseschip ‘Diamond Princess’ zaten, zijn overgebracht naar de Cecchignola kazerne in Rome.

Slachtoffers

Al die maatregelen hebben niet kunnen voorkomen dat inmiddels twee Italianen zijn overleden aan het coronavirus, een oudere man uit de buurt van Padova en een oudere vrouw uit Lombardije. Opmerkelijk is dat beide slachtoffers nooit in China zijn geweest of direct contact hebben gehad met iemand die het land heeft bezocht. De vrouw uit Lombardije is waarschijnlijk wél in contact geweest met de 38-jarige man uit Codogno die als patiënt nul wordt gezien van deze epidemie. Hij ligt nog steeds op de intensive care maar zijn toestand is stabiel.

Passagiers van een trein die vrijdagavond laat in het zuidelijke gelegen Lecce aankwam mochten urenlang niet uitstappen vanwege een vermeend ziektegeval aan boord. Het bleek loos alarm. In Turijn werd een Chinese vrouw op straat aangevallen, het derde geval in korte tijd in die stad. En op sociale media geven bezorgde Italianen aan dat ze thuis blijven en alleen nog met mondkapjes de straat op gaan, ook al wonen ze honderden kilometers van infectiehaard Codogno vandaan.

