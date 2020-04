Aantal malariadoden in Afrika kan verdubbelen door corona SVM

23 april 2020

15u53

Bron: Belga 0 In Afrika kunnen dit jaar dubbel zoveel mensen aan malaria sterven dan andere jaren. Dat komt doordat de strijd tegen de infectieziekte hinder ondervindt van de coronapandemie. Komende zaterdag vindt Wereldmalariadag plaats.



In het ergste geval schat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat er ten zuiden van de Sahara zo'n 769.000 doden zouden kunnen vallen. Dat is tweemaal zoveel als in 2018 en zou het hoogste sterftecijfer zijn van de afgelopen 20 jaar.

De WHO dringt erop aan om zo snel mogelijk geneesmiddelen en met insectenspray behandelde muggennetten te verspreiden in de regio. Indien er nog langer gewacht wordt, dreigt de verdeling onmogelijk te worden door de verspreiding van het coronavirus.

Gegevens van de WHO tonen aan dat meer dan 90 procent van de mensen die besmet zijn met malaria sterft in het zuidelijke Saharagebied van Afrika. Twee derde van de doden is jonger dan vijf jaar.

