Aantal kindsoldaten en geweld in Mali nemen toe kv

13 augustus 2019

19u54

Bron: Reuters 3 Het aantal kinderen dat in Mali gedwongen wordt om zich aan te sluiten bij het leger is dit jaar verdubbeld in vergelijking met vorig jaar. Bovendien neemt ook het jihadistisch en etnisch geweld in het West-Afrikaanse land toe. Dat melden de Verenigde Naties vandaag.

Volgens UNICEF, het kinderfonds van de VN, werden in de eerste helft van dit jaar al 99 kinderen in Mali gerekruteerd door gewapende organisaties. Vaak als soldaten, spionnen, koks of schoonmakers. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er 47.

“Dit is zeer duidelijk een reflectie van de verslechterende veiligheidssituatie, voornamelijk in het centrum van Mali”, zegt UNICEF-woordvoerster Eliane Luthi.



Het aantal kinderen dat gedood of gewond raakte in het conflict, is in de eerste helft van dit jaar al verviervoudigd ten opzichte van de eerste zes maanden van 2018: dat aantal steeg van 59 naar 229.

Scholen gesloten

Sinds 2012 woedt in Mali een burgeroorlog waarbij verschillende islamistische, etnische en nationalistische rebellengroeperingen het regeringsleger en elkaar bestrijden.

Meer dan 900 scholen sloten ondertussen de deuren omwille van de onveilige situatie in het land. Ook die factor speelt mee in de rekrutering van kindsoldaten, stelt Luthi.