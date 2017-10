Aantal kinderen met obesitas in 40 jaar tijd vertienvoudigd ib

02u45

Bron: Belga 1 thinkstock Het aantal kinderen met obesitas is wereldwijd toegenomen tot 124 miljoen, een vertienvoudiging in de laatste veertig jaar. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO vandaag. Voedselreclame en te duur gezond voedsel zijn volgens de WHO de boosdoeners. Dat staat te lezen in het tijdschrift The Lancet.

In de grootste epidemiologische studie tot nu toe hebben de gezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties en het Imperial College in Londen het gewicht van bijna 130 miljoen kinderen en tieners onder de loep genomen om de veranderingen van het lichaam sinds de jaren zeventig in kaart te brengen.

Overgewicht

De vaststellingen zijn niet min. In de afgelopen vier decennia is het aantal kinderen met obesitas - vanaf een Body Mass Index (BMI) hoger dan 30 kg/m2 - vertienvoudigd. Naast de 124 miljoen kinderen met zwaarlijvigheid zijn er overigens nog eens 123 miljoen kinderen die kampen met overgewicht - BMI tussen 25 en 30.

Het aantal obese kinderen neemt voornamelijk toe in ontwikkelingslanden en de opkomende economieën zoals China en India; het probleem lijkt min of meer onder controle in de rijke landen. De onderzoekers wijzen de marketing van voedselproducenten met de vinger terwijl gezonde voeding voor veel arme families gewoonweg te duur is, zegt onderzoeker Majid Ezzati van het Imperial College London.

Meer beweging

Anderzijds moeten kinderen nog meer aangezet worden tot meer beweging, want nu spenderen ze te veel tijd voor digitale schermen, zegt Fiona Bull van de WHO. "Deze gegevens tonen en herinneren er ons aan dat overgewicht en obesitas een wereldwijde gezondheidscrisis zijn op dit moment. En het dreigt nog erger te worden de komende jaren tenzij we nu drastische maatregelen nemen", zegt Bull.