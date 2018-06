Aantal jihadistische aanvallen verdubbeld in 2017 in Europa IVI

20 juni 2018

17u02

Bron: belga 0 Het aantal jihadistische aanvallen in Europa is in 2017 meer dan verdubbeld, dat zegt Europol. Het Europese politieagentschap telde vorig jaar 33 "terroristische" aanvallen die op het Europese grondgebied gepleegd, verijdeld of afgebroken werden. Bij tien daarvan vielen 62 doden, aldus het agentschap in een jaarrapport. Ter vergelijking: in 2016 werden 13 aanvallen gemeld, waarvan er tien dodelijk waren, met in totaal 135 doden.

"Het aantal jihadistische terreuraanvallen is in 2017 gestegen, maar parallel hiermee is hun niveau van voorbereiding en uitvoering minder gesofisticeerd geworden", benadrukt Europol in het rapport ("EU Terrorism Situation and Trend Report"). Het politieagentschap verwijst naar individuen die met een voertuig op een menigte inrijden of voorbijgangers neersteken.

Grote bedreiging

De daders van de jihadistische aanvallen in de Europese Unie leefden vooral op het Europese continent, "wat betekent dat ze radicaliseerden in hun land zonder dat ze naar het buitenland reisden om zich bij een terreurgroep aan te sluiten", zo staat in het rapport. "Sinds IS terrein verloren heeft in Syrië en Irak moedigt het zijn aanhangers aan solitaire aanvallen in hun land te plegen in plaats van hen naar het zogezegde kalifaat te laten komen".

"IS, al-Qaida en andere jihadistische groepen blijven een grote bedreiging en hebben de bedoeling en de capaciteit terreuraanvallen te plegen in het Westen", aldus nog Europol. "Het spreekt dus vanzelf dat het ondersteunen van de lidstaten in de strijd tegen terrorisme een absolute prioriteit blijft, zei Catherine De Bolle, de nieuwe directrice van het politieagentschap.