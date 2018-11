Aantal haatmisdrijven in VS steeg in 2017 met 17 procent: “Oproep tot actie” AW

13 november 2018

18u23

Bron: Washington Post 0 In de VS steeg het aantal haatmisdrijven afgelopen jaar met 17 procent. Dat maakt van 2017 het derde jaar op rij dat zulke misdaden toenamen. Dat blijkt uit de cijfers die de FBI vrijgeeft.

In 2017 registreerde de FBI 7.175 meldingen die gerelateerd waren aan haatmisdrijven. In 2016 waren dat er een duizendtal minder (6.121). Enerzijds melden steeds meer politieagenten zulke incidenten aan de FBI waardoor de cijfers ook opgenomen kunnen worden in de database, anderzijds nemen voornamelijk delicten gelinkt aan rassenhaat toe.



Meer dan de helft van dergelijke misdaden -ongeveer drie op de vijf- werd gepleegd omwille van etnische origine. Religie was de oorzaak van een op vijf gewelddaden.

Rassenhaat en antisemitisme

Omgerekend werden 2.013 onschuldige zwarte Amerikanen en 938 Amerikanen van joodse origine aangevallen. 1.130 slachtoffers werden in 2017 geviseerd omwille van hun seksuele geaardheid.



De FBI benadrukt al enkele jaren het belang van de informatie en wil de delicten graag bundelen in een federale database. Doordat vele politieafdelingen niet rapporteren, ligt het werkelijke cijfer waarschijnlijk veel hoger. “En dat roept op tot actie”, aldus Matthew Whitaker, nieuw Amerikaans minister van Justitie. “En we zullen gehoor geven aan die oproep.”

Whitaker zegt nog dat hij vooral verontrust is door de toename van de antisemitische haatmisdrijven “die sowieso al de meest voorkomende vorm van religieuze haatmisdrijven in de VS zijn”. Het antisemitisch geweld en de haatboodschappen stegen in 2017 inderdaad met 37 procent.

Van moord tot vandalisme

Als het in totaal over meer dan 7.000 haatmisdrijven gaat, waren meer dan 4.000 misdrijven gericht tegen mensen: slachtoffers werden bedreigd, verkracht, geïntimideerd of vermoord. De overige 3.000 misdaden betreft vandalisme, diefstal en brandstichting.