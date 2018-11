Aantal gewonden na aardbeving in Iran opgelopen tot meer dan 200 KVE

25 november 2018

20u48

Bron: Belga 0 Na de aardbeving in het westen van Iran zijn nu al minstens 210 gewonden geteld, zo hebben de plaatselijke autoriteiten gemeld. De provincie Kermanshah werd vanavond getroffen door een aardbeving met een magnitude van 6,4. Het epicentrum van de beving situeerde zich 17 kilometer ten zuidwesten van de stad Sarpol-e Zaheb, aan de grens met Irak, op een diepte van zeven kilometer.

Voorlopig is er geen sprake van doden en de situatie lijkt onder controle, verklaarde de gouverneur van Kermanshah, Houshang Bazvand, op de staatstelevisie. In Sarpol-e Zaheb en de naburige stad Gilan-e Gharb raakten wel zeker 210 mensen gewond en dat aantal kan nog verder oplopen. De meeste verwondingen werden veroorzaakt doordat de mensen in paniek hun huizen uitvluchtten, luidt het. Meldingen van schade aan gebouwen of infrastructuur zijn er voorlopig niet.

Binnen het uur na de grootste schok werden nog zeven naschokken geregistreerd, aldus het geofysisch instituut van Iran.

De regio werd de voorbije jaren al meermaals opgeschrikt door aardbevingen. In november 2017 eiste een aardbeving van 7,3 in dezelfde provincie nog 620 doden en meer dan 12.000 gewonden.