Aantal gevallen van mazelen in Europa verviervoudigd

08 februari 2019

De mazelen blijven in opmars in Europa. In 2018 is het aantal besmettingen bijna verviervoudigd: van 21.315 naar 82.596 gevallen. Meteen goed voor het hoogste niveau van het afgelopen decennium. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie in Kopenhagen. België gaat wel tegen de trend in. In ons land werden vorig jaar 120 besmettingen genoteerd, tegenover 369 in 2017.