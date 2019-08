Aantal fietsdoden eerste maanden van 2019 fors gestegen in Duitsland TT

22 augustus 2019

11u43

Bron: Der Spiegel 0 In Duitsland is het aantal overleden fietsers in het verkeer de eerste maanden van dit jaar fel gestegen. In totaal kwamen er in de eerste vijf maanden van 2019 11,3 procent meer fietsers om het leven. Het totale aantal dodelijke verkeersslachtoffers daalde in de eerste jaarhelft wel met 2,7 procent.

Er vonden volgens het Duitse statistiekbureau wel meer ongevallen plaats in de eerste zes maanden van het jaar, maar daarbij kwamen iets minder mensen om het leven dan in dezelfde periode van 2018: 1.465 tegenover 1.505. Ook het aantal gewonden daalde met 5,1 procent.

De cijfers voor de fietsers zijn dus minder gunstig: 158 fietsers stierven in de eerste vijf maanden in het Duitse verkeer, zestien meer dan in 2018. Volgens de Duitse Raad voor de Verkeersveiligheid moet de veiligheid voor fietsers dringend omhoog. "Fietsers hebben vooral in de steden vaak te weinig ruimte en komen daardoor vaak om het leven na ongevallen met vrachtwagens en auto’s”, zegt woordvoerster Julia Fohmann aan Der Spiegel. Zij pleit vooral voor veiligere fietsinfrastructuur.

Ook bij ons zit het aantal fietsdoden in stijgende lijn: over heel 2018 vielen er 89 doden op de fiets, 17 procent meer dan in 2017.

Als we kijken naar de relatieve cijfers, doet Duitsland het wel nog altijd veel beter dan België. In 2018 kwamen in Duitsland per miljoen inwoners 40 mensen om in het verkeer, waarvan gemiddeld 5,4 fietsers, bij ons waren dat 53 per miljoen inwoners, waarvan gemiddeld 7,8 fietsers.