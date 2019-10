Aantal feiten van zakkenrollen in Lourdes op jaar tijd meer dan verdubbeld ttr

24 oktober 2019

14u42

Bron: belga 0 In het Zuid-Franse pelgrimsoord Lourdes is het aantal feiten van zakkenrollen in de eerste negen maanden van dit jaar meer dan verdubbeld: 274, vergeleken met 117 in dezelfde periode in 2018. Boosdoeners zijn georganiseerde bendes uit voornamelijk de Bosnische gemeenschap.

Het merendeel van de diefstallen doet zich voor in het centrum van Lourdes en in de winkelstraten vlakbij het heiligdom. Het bedevaartsoord heeft sinds vorig jaar een systeem van videobescherming. In de gemeente aan de voet van de Franse Pyreneeën hangt ook een vijftigtal camera's.

Volgens een gemeentefunctionaris zijn de bendes zeer goed georganiseerd. De bezetting wisselt continu. "Van zodra iemand wordt gevat, wordt die vervangen. Het is een kat-en-muisspel.” Op 7 oktober werden vier jonge Bosnische vrouwen in snelrecht berecht voor een reeks diefstallen. Twee kregen een effectieve celstraf van drie maanden.