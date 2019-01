Aantal doden op Middellandse Zee daalt jv

03 januari 2019

12u41

Bron: afp 0 In 2018 zijn 2.262 migranten om het leven gekomen bij hun poging om de Middellandse Zee over te steken. 113.482 mensen slaagden wel in hun opzet en hebben, voornamelijk via Spanje, Europa bereikt. Dat meldt de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. De cijfers dalen in vergelijking met de jaren daarvoor.

In 2017 waren er nog 172.301 aankomende migranten in Europa en 3.139 "vermiste of overleden" personen bij het oversteken van de Middellandse Zee. Op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis in 2015 werden meer dan 1 miljoen vluchtelingen bij aankomst in Europa geregistreerd.

Volgens de statistieken is Spanje met 55.756 aankomende migranten in 2018 opnieuw de 'favoriete bestemming' in Europa. In 2017 verwelkomde Spanje ongeveer 22.000 migranten.

In Italië sloot de regering van de populistische Vijfsterrenbeweging en de extreemrechtse Lega Nord afgelopen zomer de havens voor humanitaire reddingsschepen. Hierdoor werden maar 23.371 migranten in het land toegelaten, tegenover 119.369 in 2017.

Ronddwalende reddingsschepen

Griekenland telt 32.497 nieuwe vluchtelingen. De meeste migranten komen oorspronkelijk uit Guinee (13.068), gevolgd door Marokko (12.745) en Mali (10.347). Ook veel Syriërs, Afghanen en Irakezen wagen zich aan de oversteek naar Europa.

Het onthaal van geredde vluchtelingen op zee ontketende afgelopen zomer, nadat de Italiaanse havens op slot gingen, een diplomatieke crisis in Europa. Veel reddingsschepen dwaalden rond op de Middellandse Zee zonder te weten waar ze konden aanmeren. In een noodoplossing over de verdeling van vluchtelingen, lieten Malta en Spanje de vluchtelingen toe.

UNHCR wil dat Europa in 2019 een oplossing vindt voor de problematiek. "Het is essentieel dat we een einde maken aan de huidige aanpak van boot per boot. De landen moeten een regionaal mechanisme invoeren, dat duidelijke en voorspelbare richtlijnen geeft over wat er moet gebeuren met vluchtelingen en geredde migranten in de Middellandse Zee", klinkt het.