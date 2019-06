Aantal doden ingestorte flat in Cambodja loopt op tot 24

24 juni 2019

Het aantal mensen dat is omgekomen bij het instorten van een flat in Cambodja is opgelopen tot zeker 24. Gevreesd wordt dat onder de brokstukken van het gebouw nog meer slachtoffers liggen.

Twee dagen na het incident is driekwart van het puin geruimd. Het gebouw van zeven verdiepingen in de kuststad Sihanoukville was nog in aanbouw. Op het moment van het instorten waren naar schatting vijftig mensen in het gebouw. De meeste mensen die zijn omgekomen zijn bouwvakkers.

Het gebouw is eigendom van een Chinese firma. In de provincie waar Sihanoukville ligt, zijn Chinese investeerders druk bezig met het uit de grond stampen van hotels en casino's voor het groeiende toerisme naar de streek.

De politie heeft vier mensen gearresteerd, onder wie drie toezichthouders op de bouwwerkzaamheden.