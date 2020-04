Aantal doden in Spanje daalt voor tweede dag op rij SVM

04 april 2020

13u17

Bron: Belga 10 Spanje heeft in 24 uur tijd 809 overlijdens geregistreerd die te wijten zijn aan de Covid-19-epidemie. Dat is voor de tweede dag op rij een daling, na het record van 950 van donderdag. Dat blijkt uit een balans die de autoriteiten vandaag hebben bekendgemaakt.



Het totale aantal doden komt op 11.744 in Spanje. Enkel Italië is voorlopig nog zwaarder getroffen. Het aantal officieel bevestigde nieuwe besmettingen vertraagde ook, tot 7.026. Het totaal staat nu op 124.736.

Spanje wil de noodtoestand nu met twee weken verlengen tot 26 april. Dat betekent onder meer dat iedereen tot die datum binnen moet blijven. Premier Sanchez gaat het parlement om verlenging vragen, melden Spaanse media.



In Nederland is de dodentol gestegen tot 1.651. In de afgelopen 24 uur werden er 164 extra sterfgevallen genoteerd. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen is opvallend gedaald (336 tegenover 502 de dag voordien). Het aantal positieve testen nam met 904 toe tot 16.627.

Het aantal meldingen is niet gelijk aan het aantal overledenen in de laatste 24 uur. Sterfgevallen worden vaak pas een of meerdere dagen later doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Mensen die aan het virus overlijden zonder dat ze daar positief op getest zijn, ontbreken helemaal in de statistieken.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) geeft later op de middag een update over de situatie op de intensivecareafdelingen. Daar lagen gisteren 1.273 patiënten. Het aantal beschikbare bedden wordt in de komende dagen uitgebreid naar 2400.

