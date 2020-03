Aantal doden in Duitsland stijgt met 11 naar 31, Duitse minister waarschuwt jongeren te stoppen met coronafeestjes HAA ADN

20 maart 2020

11u24

Bron: ANP, Reuters, Belga 2 Het aantal mensen dat is overleden door het coronavirus in Duitsland is gestegen met 11 tot 31. Dat heeft het Robert Koch-Institut (RKI) vrijdag bekendgemaakt. Het aantal nieuwe besmettingen is volgens het onderzoeksinstituut toegenomen met 2.958, tot 13.957. Drie deelstaten verscherpen de maatregelen, de Duitse minister van Familiezaken roept intussen jongeren op om te stoppen met coronafeestjes.

Volgens persbureau DPA ligt het aantal nieuwe besmettingen in Duitsland nog hoger. Het agentschap baseert zich namelijk op cijfers van de deelstaten zelf en telt die op.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel (CDU) sprak woensdagavond nog de natie toe in een tv-toespraak over de coronacrisis. Ze beloofde de economie en de ondernemingen “omvattende ondersteuning”. Voorts riep Merkel de burgers op tot solidariteit en discipline en waarschuwde ze nogmaals voor onnodig hamsteren. De strijd tegen het nieuwe coronavirus vormt “de grootste uitdaging” die Duitsland kende sinds de Tweede Wereldoorlog, aldus nog de bondskanselier.

Grenscontroles

Sinds maandagochtend 8 uur voert de Duitse politie controles uit aan de grenzen met Oostenrijk, Denemarken, Frankrijk, Luxemburg en Zwitserland. Enkel Duitsers, buitenlanders met domicilie en verblijfsvergunning in de bondsrepubliek, grensarbeiders en andere mensen met een gegronde reden mochten Duitsland nog binnen. Duitsland grenst aan negen landen en alleen de grenzen met Nederland en België zijn nog open.

Drie deelstaten verscherpen maatregelen

De Duitse deelstaat Beieren heeft vrijdagmiddag nieuwe maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Mensen mogen vanaf zaterdag alleen hun huis nog uit als ze een goede reden hebben. Daarmee was het de eerste Duitse deelstaat die dergelijke maatregelen oplegt. Beieren is dan ook een van de deelstaten met de meeste besmettingen. In het gebied zijn 2.401 besmettingen vastgesteld en twaalf mensen overleden. De maatregelen gelden in eerste instantie voor twee weken.

Later op de dag kondigden ook Baden-Württemberg en Rijnland-Palts soortgelijke maatregelen aan. Onder de goede redenen vallen zoals bij ons boodschappen doen, naar de dokter of apotheek of naar werk gaan, maar ook sporten in de buitenlucht, zolang dat maar alleen wordt gedaan.

Het lijkt er op dat steeds meer Duitse deelstaten individueel scherpere maatregelen gaan nemen dan de nationale verordeningen.

Waarschuwing voor jongeren

Een Duitse minister doet dan weer een dringend beroep op jongeren om te stoppen met coronaparty’s. Ze noemt het “dom” zulke feestjes te houden. Sommige Duitse jongeren zouden zelfs samenkomen om opzettelijk besmet te raken. Na genezing ben je immuun en kun je weer normaal verder leven, redeneren zij.

Minister van Familiezaken Franziska Giffey maant iedereen de maatregelen rond het coronavirus, zoals afstand houden, op te volgen. Ze vindt het onbegrijpelijk dat jonge mensen gewoon nog samenkomen en bijvoorbeeld gaan barbecuen, alsof er niets aan de hand is. “Stop ermee!”, zegt ze in Duitse media. Eerder deze week waarschuwde gezondheidsorganisatie Robert-Koch-Institut ook al voor de coronaparty’s. “Het is juist de bedoeling sociale contacten zoveel mogelijk te beperken om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan”, benadrukt de instantie.

LEES OOK. Brieven uit het buitenland: “Duitsland springt laks om met de regels. Ik blijf in quarantaine” (+)

