Aantal doden en gewonden loopt op tijdens massale Palestijnse protestactie aan grens met Israël kg kv

30 maart 2018

17u39

Bron: Belga, BBC, Reuters 5 Tijdens Palestijnse protestacties nabij de grens tussen de Gazastrook en Israël zijn minstens negen doden gevallen onder de betogers. Eén van de dodelijke slachtoffers is een 16-jarige jongen, meldt een woordvoerder van het ministerie van Gezondheid van de Gazastrook. Nog eens meer dan 400 betogers raakten gewond.

Volgens Palestijnse media kwamen meer dan 20.000 Palestijnen vrijdag bij de grens bijeen voor de "Grote Mars van de Terugkeer", een protestbeweging die tot 15 mei duurt. De radicaalislamitische beweging Hamas wil met de manifestatie haar aanspraak kracht bijzetten op "een recht op terugkeer" voor Palestijnse vluchtelingen en hun nakomelingen naar het gebied dat vandaag Israël is.

Tentenkampen

De betogers verzamelden zich op vijf plaatsen langs de 65 kilometer lange grens tussen Israël en Gaza, waar tenten werden opgezet om hen op te vangen. Gezinnen met kinderen zakten af naar de kampen op amper enkele honderden meters van de grens. Naarmate de dag vorderde, negeerden Palestijnse betogers echter de oproep van organisatoren en het Israëlische leger om weg te blijven van de grens, die bewaakt wordt door Israëlische soldaten.

Negen doden

Vanmorgen ontstonden botsingen toen Israëlische soldaten aan de grens traangas afvuurden om honderden Palestijnen te verhinderen tot bij de grensafsluiting te komen. Betogers gooiden volgens getuigen met stenen naar de soldaten.

Tijdens de eerste dag van het protest nu toe zijn er minstens negen doden gevallen, meldt het ministerie van Gezondheid. Een Palestijnse man werd doodgeschoten ten oosten van Jabalia (in het noorden van de Gazastrook) en twee andere Palestijnen werden gedood ten oosten van Rafah (in het zuiden) zei woordvoerder Ashraf al-Qedra. Eerder op de dag waren al twee Palestijnen gedood.

30.000 soldaten

Het aantal Israëlische soldaten ter plaatse wordt geschat op 30.000. Bij het hek langs de grens met Gaza zijn honderd scherpschutters geposteerd en bulldozers werden ingezet om grond op te hopen, zodat de Palestijnen de afsluiting niet zouden kunnen bereiken.

De woordvoerder van het Israëlische leger bevestigde dat de betoging onrustig verloopt. "Ze duwen brandende banden naar de veiligheidsbarrière en gooien met stenen naar de Israëlische troepen, die middelen tegen oproer inzetten en in de richting van de voornaamste aanvoerders schieten", aldus de woordvoerder.

Scherpschutters

De militaire en politieke leiders van Israël hadden gewaarschuwd dat het leger zonder aarzelen aan scherpschutters bevel zou geven het vuur te openen als inwoners van de Gazastrook het Israëlische grondgebied proberen binnen te dringen.

Volgens het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid gebruikten de Israëlische troepen vooral vuurwapens tegen de betogers, naast traangas en rubberkogels. Ooggetuigen zeggen dat het leger op minstens één locatie een drone inzette om traangas te droppen.

"Boodschap aan Trump"

Ismail Haniya, het hoofd van het politieke bureau van Hamas, zei dat de "Grote Mars van Terugkeer" een boodschap aan de Amerikaanse president Donald Trump was. "Er is geen toegeving op Jeruzalem, geen alternatief voor Palestina en geen andere oplossing dan terugkeer", zei Haniya in een toespraak tot duizenden deelnemers van de manifestatie.

De mars belicht de honderdduizenden Palestijnen die wegvluchtten of verdreven werden tijdens de oorlog van 1948 die zich rond de oprichting van Israël afspeelde.