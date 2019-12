Aantal doden door mazelen in 2018 met 15 procent gestegen

05 december 2019

Meer dan 140.000 mensen zijn vorig jaar overleden aan de gevolgen van mazelen, een groei met 15 procent in vergelijking met het jaar ervoor. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De VN-organisatie wijst in dit verband op de lage vaccinatiecijfers in sommige van de armste en moeilijkste regio's ter wereld.