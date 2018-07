Aantal doden door hittegolf in Japan loopt verder op Redactie

19 juli 2018

17u46

Bron: Belga 1 De extreme zomerhitte in Japan heeft bijkomende slachtoffers geëist. Donderdag bezweken nog eens tien mensen, aldus het persbureau Kyodo. Het aantal doden steeg daarmee sinds het begin van de week naar negenentwintig voor een totaal van meer dan veertig sinds het begin van de hittegolf vorige week.

Meer dan 10.000 mensen moesten zich in ziekenhuizen laten behandelen voor een zonneslag. Het merendeel van de slachtoffers zijn bejaarden. In veel delen van het eilandenrijk steeg het kwik boven de 35 graden Celsius, in de stad Kioto werd volgens de autoriteiten 39,8 graden gemeten. Enkele dagen geleden hadden de temperaturen voor het eerst in vijf jaar de grens van veertig graden overschreden.

Meteorologen verwachten dat de hitte nog tot het einde van de maand zal aanhouden. Die houdt het land in zijn greep, kort nadat 220 mensen in het westen van Japan bij overstromingen en aardverschuivingen ten gevolge van overvloedige regenval om het leven kwamen.