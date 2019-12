Aantal doden bij onlusten in Chili loopt op tot 29

HLA

28 december 2019

18u10

Bron: Belga

0

Het aantal doden bij de onlusten in het Zuid-Amerikaanse land Chili is opgelopen tot 29. Dat meldt het Nationaal Instituut voor de Mensenrechten, een onafhankelijke instelling in Chili.