Aantal dodelijke slachtoffers voorbij de kaap van 25.000 in Italië ADN

22 april 2020

19u48

Bron: Belga, ANP 0 Het officiële dodental door de uitbraak van het coronavirus in Italië is de 25.000 voorbij. Italië heeft de voorbije 24 uur 437 nieuwe overlijdens door Covid-19 geteld. Dat brengt het aantal mensen dat overleed aan de gevolgen van het nieuwe virus op 25.085, blijkt woensdag uit de nieuwe cijferupdate van de Italiaanse civiele bescherming.

Italië heeft na de Verenigde Staten het hoogste officiële dodental ter wereld. In de VS overleden volgens de laatste cijfers meer dan 45.000 coronapatiënten.

Positief

Maar er was ook positiever nieuws te rapen: voor de derde dag op rij daalde het aantal zieke mensen in het land, al gaat het wel maar om een kleine daling met tien personen. Het zijn er nu nog 107.699. Het aantal patiënten op intensieve zorgen daalde met 87 tot 2.384, het laagste aantal sinds 18 maart. De voorbije twee weken vlakte de infectiecurve duidelijk af.



De regering van premier Conte werkt nu aan een exitstrategie en zal deze week nog een plan voorstellen om de lockdown in Italië vanaf 4 mei geleidelijk aan te versoepelen.

“Verantwoorde versoepeling”

Het strenge uitgaansverbod geldt sinds 10 maart voor de 60 miljoen Italianen. “Ik wou dat ik kon zeggen: we doen alles opnieuw open. Onmiddellijk”, aldus de premier eerder deze week in een statement op Facebook.

“Zo’n beslissing zou echter onverantwoord zijn. Dat zou de besmettingscurve van het virus opnieuw op oncontroleerbare wijze doen stijgen en alle inspanningen die we tot nu hebben getroffen, tenietdoen.”

