Aantal daklozen in VS stijgt voor het eerst sinds kredietcrisis Redactie

14u29

Bron: The Guardian 0 EPA Een dakloze in New York. Het aantal daklozen in de Verenigde Staten is dit jaar voor het eerst sinds de kredietcrisis van 2007 toegenomen. Dat blijkt uit een nieuwe, federale studie. De boosdoener is een woningcrisis die vooral de westkust treft.

Dit jaar werden er 553.742 daklozen geteld, een toename met 0,7 procent ten opzichte van 2016. Ondanks de bloeiende aandelenmarkten en een snel groeiend binnenlands product hebben de armste Amerikanen dus nog altijd moeite om de eindjes aan elkaar te knopen.

Het rapport werd uitgebracht door het federale departement Huisvesting en Stedelijke Ontwikkeling. Maar volgens minister Ben Carson is dit geen federaal probleem: "Het is ieders probleem."

Onderschatting

De Amerikaanse regering legt elke stad en regio een verplichte daklozentelling op. Vrijwilligers trekken er dan in het hele land op uit om in parken en straten mensen te tellen. Die cijfers worden opgeteld bij de gegevens van opvangcentra. De telling wordt beschouwd als een belangrijke indicator, al wordt algemeen aangenomen dat ze een onderschatting van de werkelijke cijfers is.

In New York werd een toename geteld van 4,1 procent. De westelijke steden Seattle, Portland, San Diego, Sacramento en Oakland stelden allen een stijging van de cijfers vast. Niet in de opvangcentra, maar wel aan ingangen van gebouwen, in tenten en campers. Een derde van de daklozen is Afro-Amerikaans.

Economische groei

Het lijkt op het eerste zicht merkwaardig dat het aantal daklozen toeneemt, omdat de armoedecijfers in de VS gedaald zijn tot het niveau van voor de crisis. Maar de cijfers zijn gelinkt aan economische groei.

"De verbeterde economie is een goede zaak, maar zet druk op de huurmarkt", legt Peter Lynn van Los Angeles Homeless Services Authority uit aan The Guardian. De meest dramatische toename van het aantal daklozen werd vastgesteld in deze regio, waar een recordaantal van 55.000 daklozen geteld werd.

Dat komt omdat Los Angeles een van de meest begeerde steden van het land is. Daardoor stijgen de huurprijzen snel tot grote hoogten. Dat terwijl de gemiddelde lonen in de VS de voorbije decennia amper gestegen zijn.