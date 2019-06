Aantal daklozen in Los Angeles met 12 procent gestegen naar 59.000

jv

05 juni 2019

06u33

Bron: anp/afp

0

Het aantal daklozen in Los Angeles is in het afgelopen jaar met 12 procent gestegen. Bijna 59.000 mensen wonen in opvanghuizen, slapen in auto's of op de straat, melden de autoriteiten.