Aantal coronagevallen wereldwijd in twaalf dagen tijd verdubbeld: van 100.000 naar 200.000 SVM

20 maart 2020

13u28

Bron: Belga 0 De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft verontrustende cijfers voorgelegd over de uitbreiding van het coronavirus wereldwijd. "Het heeft drie maanden geduurd alvorens er 100.000 gevallen van besmetting bekend waren, maar het duurde slechts twaalf dagen alvorens er nog eens 100.000 bij kwamen”, klinkt het.

Het is volgens de WHO moeilijk te voorspellen hoe het virus zich de komende dagen zal gedragen, gezien de zware maatregelen die in veel landen genomen zijn. Volgens de Johns Hopkins Universiteit in de Verenigde Staten zijn er op dit moment 245.000 gevallen van besmetting en meer dan 10.000 doden.

De pandemie heeft daarnaast in Europa al aan meer dan 5.000 mensen het leven gekost. Dat blijkt uit een balans die het Franse persbureau AFP op basis van officiële bronnen gemaakt heeft.

In totaal werden 5.168 overlijdens geregistreerd in Europa. Italië is met 3.405 doden wereldwijd het zwaarst getroffen land. Met 1.034 nieuwe sterfgevallen de voorbije 24 uur -op een totaal van 110.568 officieel getelde besmettingen- is Europa het zwaarst getroffen continent.

