Aantal coronagevallen in Rusland stijgt boven de 680.000 nla

05 juli 2020

12u37

Bron: ANP 4 In Rusland is het aantal besmettingsgevallen met het coronavirus gestegen tot 681.251. De afgelopen 24 uur kwamen er 6.736 gevallen bij, meldde de krant The Moscow Times vandaag.

Het aantal mensen dat is overleden aan de gevolgen van het coronavirus steeg tot 10.161, een stijging met 134 in het afgelopen etmaal.

Het aantal doden in Rusland ligt nog altijd lager dan in veel andere landen die zwaar zijn getroffen door de pandemie. Critici hebben twijfels over het lage officiële sterftecijfer in Rusland. Ze beschuldigen de autoriteiten ervan lage cijfers te rapporteren om de omvang van de crisis te bagatelliseren. Het afgelopen etmaal zijn 3.871 mensen hersteld, in totaal zijn 450.750 genezen verklaard.

Moskou heeft de bewegingsbeperkingen, waaronder verplichte reispassen, op 8 juni opgeheven. Bewoners konden daardoor weer de straten op en de parken in. Veel andere regio's hebben de lockdownbeperkingen opgeheven voorafgaand aan een nationale stemming van 1 juli, ondanks de pandemie.