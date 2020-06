Aantal coronagevallen in Pakistan stijgt tot meer dan 200.000 HAA

28 juni 2020

Het aantal coronavirusinfecties in Pakistan heeft de kaap van 200.000 overschreden. De autoriteiten hebben in grote steden in het hele land beperkingen opgelegd om de verspreiding van het virus onder controle te houden.

Het aantal bevestigde gevallen van Covid-19 steeg vandaag tot 202.944 en het aantal sterfgevallen bereikte 4.118. De afgelopen 24 uur werden minstens 4.072 nieuwe gevallen en 83 sterfgevallen gemeld, zo blijkt uit gegevens van het ministerie van Volksgezondheid op zondag.

Meer dan 92.000 of 45 procent van de geïnfecteerde mensen is hersteld, terwijl 2.805 nog in kritieke toestand verkeren in ziekenhuizen.

Pakistan meldde op 26 februari zijn eerste geval van coronavirus en behoort nu tot de 15 meest getroffen landen. Het aantal infecties nam toe nadat premier Imran Khan vorige maand de lockdownbeperkingen ophief.

Er zijn de afgelopen 20 dagen meer dan 100.000 nieuwe gevallen gemeld, terwijl volgens prognoses van de regering dat aantal tegen 30 juni kan oplopen tot 225.000. Volgens experten is het land nog minstens een maand verwijderd van de verwachte piek van de pandemie.

Overtredingen van de lockdownrichtlijnen waren voor de autoriteiten aanleiding om markten, winkelcentra en woonwijken in verschillende delen van het land af te sluiten. Het Pakistaanse medisch korps heeft de regering geadviseerd om een strikte afsluiting in te stellen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.