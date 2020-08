Aantal coronagevallen in India passeert de 3 miljoen jv

23 augustus 2020

08u18

Bron: ANP 2 Het aantal mensen dat in India besmet is geraakt met het nieuwe coronavirus is zondag de 3 miljoen gepasseerd. Volgens de autoriteiten zijn tot nu toe 3.044.940 besmettingen gemeld.

Het 1,3 miljard inwoners tellende land registreerde bovendien de grootste dagelijkse stijging van het aantal besmettingen. In de laatste 24 uur zijn 69.239 nieuwe gevallen geregistreerd, aldus het ministerie van Volksgezondheid.

Na de Verenigde Staten (5,67 miljoen besmettingen) en Brazilië (3,58 miljoen) heeft India het hoogst aantal mensen dat besmet is geraakt met het virus. India bevestigde de laatste miljoen gevallen in slechts zestien dagen en de vorige miljoen in 21 dagen.

Wereldwijd werden er intussen meer dan 23 miljoen coronabesmettingen opgetekend, volgens gegevens van de Amerikaanse universiteit Johns Hopkins.

Al meer dan twee weken rapporteert India volgens lokale media steevast het hoogste aantal nieuwe besmettingen wereldwijd, met elke dag meer dan 50.000 extra gevallen. Zo ging het aantal besmettingen in het Zuid-Aziatische land in 16 dagen van twee naar drie miljoen. Voor het miljoen ervoor waren 21 dagen nodig.

De voorbije 24 uur stierven er ook 912 mensen aan de gevolgen van het coronavirus. Dat brengt het totale aantal coronadoden in India op 56.706.

De deelstaat Maharashtra, met de financiële hoofdstad Mumbai, is het zwaarst getroffen met 671.942 besmettingen en 21.995 sterfgevallen.