Aantal coronagevallen in India kent grootste stijging op dagbasis KVE

08 april 2020

14u45

Bron: Belga 0 In India zijn tussen dinsdag- en woensdagmorgen 35 doden bijgekomen door het coronavirus. Het dodental staat nu op 149. Het aantal besmettingen met het virus steeg met 773 tot 5.194. Dat zijn de grootste stijgingen op dagbasis. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid laten weten. Een en ander maakt het onwaarschijnlijk dat de lockdown in het land medio april wordt opgeheven.

Eerste minister Narendra Modi kondigde op 24 maart een lockdown van 21 dagen aan, in een poging de verspreiding van het coronavirus in te dijken in het land met 1,3 miljard inwoners. Iedereen werd geacht thuis te blijven, met uitzondering van werknemers uit de gezondheidssector en zij die essentiële diensten verlenen. Vluchten werden opgeschort, het openbaar vervoer kwam stil te liggen en de grenzen tussen de Indiase deelstaten gingen dicht.

Normaal wordt de lockdown op 14 april opgeheven, maar nu het aantal coronagevallen blijft stijgen, wordt dat onwaarschijnlijk. Verschillende deelstaatregeringen geven de voorkeur aan een verlenging of een stapsgewijze versoepeling. Zo luidt ook het advies na overleg van de regering met deelstaatregeringen, staatsdepartementen, CEO's van bedrijven en gezondheidsexperts. De scholen en universiteiten zouden nog tot 15 mei gesloten blijven, en tot dan zou ook het verbod op religieuze en andere bijeenkomsten behouden blijven.

Premier Modi neemt naar verwachting komend weekend een definitieve beslissing.

