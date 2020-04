Aantal coronadoden wereldwijd stijgt tot boven de 200.000 mvdb Bron: Reuters

25 april 2020

20u44 0 Het aantal doden wereldwijd door het coronavirus is tot boven de 200.000 gestegen. Dat meldden het Britse persbureau Reuters en de website Worldometer zaterdag.

Het aantal besmettingen zal de komende dagen de 3 miljoen passeren. Dat staat nu op ruim 2.891.000.

Het coronavirus stak eind december de kop op in de Chinese stad Wuhan. Inmiddels is het virus in China onder controle, is het over de hele wereld verspreid en zijn de Verenigde Staten het zwaarst getroffen land.

Het duurde na het eerste sterfgeval op 9 januari bijna 90 dagen voordat er 100.000 mensen waren bezweken aan de gevolgen van de infectie. Het duurde daarna amper 16 dagen voordat het aantal van 200.000 werd overschreden.



Ter vergelijking: er gaan elk jaar ongeveer 400.000 mensen dood door malaria, dat daarmee een van de dodelijkste infectieziekten op aarde is.