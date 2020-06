Aantal coronadoden wereldwijd passeert half miljoen jv

28 juni 2020

23u41

Bron: ANP 0 Het aantal mensen dat over de hele wereld is overleden als gevolg van het coronavirus, is zondag de grens van 500.000 gepasseerd. Dat blijkt uit een telling van de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore. Eerder zondag ging het aantal mensen wereldwijd dat besmet is met het coronavirus voorbij de 10 miljoen.

De teller staat nu al op 500.108 overlijdens. De Verenigde Staten hebben de meeste doden met 125.714 sterfgevallen, gevolgd door Brazilië met 57.070 doden en het Verenigd Koninkrijk met 43.634.

Het aantal besmettingen met het coronavirus overschreed wereldwijd de kaap van de 10 miljoen, en ligt zondagavond op 10.063.319. De meeste vastgestelde besmettingen zijn ook in de VS: 2,53 miljoen, gevolgd door Brazilië met 1,31 miljoen.

In Europa zijn na het Verenigd Koninkrijk, Italië (34.738), Frankrijk (29.781) en Spanje (28.343) het zwaarst getroffen wat betreft het aantal doden als gevolg van de ziekte Covid-19. Voor België gaat het om 9.732 doden volgens de cijfers van de Johns Hopkins Universiteit. In Rusland de meeste mensen besmet: ruim 633.000. Volgens de officiële cijfers zijn in Rusland 9.060 mensen overleden.