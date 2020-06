Aantal coronadoden op één dag in de VS stijgt opnieuw HAA

03 juni 2020

09u01

Bron: ANP, AFP 0 In de Verenigde Staten zijn het afgelopen etmaal 1.081 mensen overleden aan het nieuwe coronavirus. Dat is meer dan een dag eerder toen 743 sterfgevallen werden gerapporteerd, meldt de Johns Hopkins University.

Het officiële dodental als gevolg van het nieuwe coronavirus klimt hiermee tot 106.180. In totaal zijn 1.831.435 besmettingsgevallen bevestigd in de VS. Het land telt volgens cijfers van de Amerikaanse universiteit de meeste gevallen van Covid-19 en sterfgevallen ter wereld.



Alle Amerikaanse staten zijn inmiddels begonnen met versoepeling van coronamaatregelen die de verspreiding van het virus moeten tegengaan.

Rellen

Toch hebben tientallen grote steden de afgelopen dagen nachtelijke uitgaansverboden ingesteld. Aanleiding zijn de zware rellen die uitbraken na de dood van George Floyd. Deze zwarte man stikte vorige week in Minneapolis toen een witte politieagent minutenlang op zijn nek had geknield.

Amerika vecht op dit moment dus niet alleen tegen een gezondheidscrisis, maar ook tegen een sociale en raciale crisis. Elders ter wereld is Covid-19 eveneens nog niet verslagen. Wereldwijd heeft het virus al minstens 379.585 mensen gedood sinds het eind vorig jaar in China voor het eerst de kop opstak.

