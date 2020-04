Aantal coronadoden in VS stijgt met 1.150, kaap van 10.000 overschreden JG

07 april 2020

10u04

Bron: Belga 1 In de Verenigde Staten zijn in de afgelopen 24 uur meer dan 1.150 mensen overleden aan het nieuwe coronavirus. Dat blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins University.

Een dag eerder kwamen zeker 1.200 mensen om. Afgelopen zaterdag werd nog een record gevestigd, toen stierven 1.480 mensen aan het longvirus.

Het Amerikaanse dodental als gevolg van het virus bedraagt door de nieuwe cijfers 10.783. Bij minstens 366.000 inwoners is besmetting met het coronavirus vastgesteld, dat zijn er ruim 30.000 meer dan zondag.

De VS zijn het land met verreweg de meeste gevallen van Covid-19. Dagelijks groeit het aantal sterfgevallen met meer dan duizend. In Italië zijn tot nu toe de meeste mensen gestorven: 16.523. In Spanje zijn 13.005 mensen overleden.

Lees ook: Amerikanen krijgen hun “droevigste week ooit” voorspeld (+)