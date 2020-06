Aantal coronadoden in Brazilië loopt op tot bijna 50.000 kv

21 juni 2020

02u45

Bron: Belga 0 In Brazilië zijn gisteren 1.022 bijkomende sterfgevallen door het nieuwe coronavirus vastgesteld. Het dodental in het land loopt daarmee al op tot 49.976. Dat meldt het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid.

Vrijdag had het Zuid-Amerikaanse land al de kaap van de 1 miljoen besmettingen overschreden. Omdat er relatief weinig getest wordt in Brazilië, wordt aangenomen dat het werkelijke aantal besmettingen nog een pak hoger ligt.

In absolute cijfers is Brazilië het op een na zwaarst getroffen land ter wereld. Enkel in de VS werden meer doden en besmettingen door het coronavirus vastgesteld.



De uitbraak van COVID-19 heeft geleid tot conflicten tussen president Jair Bolsonaro en zijn gouverneurs. Bolsonaro is geen voorstander van maatregelen om de pandemie - die hij als een "griepje" heeft omschreven - in te dammen. De gouverneurs willen doorgaans hardere maatregelen invoeren.