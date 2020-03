Aantal coronadoden Frankrijk boven de 1.000, experts pleiten voor verlenging lockdown-maatregelen Land chartert TGV om coronapatiënten te vervoeren mvdb TT

24 maart 2020

20u50

Bron: AFP, Belga 10 Het aantal corona-overlijdens in Franse ziekenhuizen heeft vanavond de kaap van de 1.000 gerond. Experts roepen op de lockdown-maatregelen te verlengen tot minstens zes weken. De Franse regering heeft een TGV-hogesnelheidstrein opgevorderd om coronapatiënten uit het oosten van Frankrijk over te brengen naar regio’s die minder getroffen zijn door de pandemie.

De Franse minister van Volksgezondheid Olvier Véran spreekt van een Europese primeur. Concreet zal morgen voor het eerst een TGV dertig coronapatiënten uit Straatsburg en Mulhouse overbrengen naar minder getroffen gebieden. “We moeten ons gezondheidssysteem in staat stellen om zo veel mogelijk patiënten in de best mogelijke omstandigheden te behandelen”, zei Véran aan de leden van het Europees Parlement in Straatsburg, waar het parlementsgebouw is gevestigd.

De ziekenhuizen in de oostelijke departementen Bas-Rhin en Haut-Rhin kunnen de toevloed van coronaviruspatiënten niet meer aan. Franse militairen hebben de afgelopen dagen naast een ziekenhuis in Mulhouse een veldhospitaal opgetrokken. Ook heeft de Franse luchtmacht een beperkt aantal patiënten per vliegtuig overgebracht naar hospitalen in minder getroffen steden, waaronder Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk. Ook vangen Zwitserland en Duitsland, buurlanden die grenzen aan de zwaar getroffen Elzas, Franse coronapatiënten op.

1.100 overlijdens

Vanavond werden nieuwe cijfers vrijgegeven: Frankrijk is het vijfde land dat meer dan 1.000 doden door het coronavirus telt. Het dodental is de afgelopen 24 uur met 240 toegenomen tot 1100. Dat meldt Jérôme Salomon, de hoogste gezondheidsfunctionaris van het land.

Salomon zei tegen verslaggevers dat 22.300 mensen als besmet staan geregistreerd. In totaal zijn 10.176 patiënten in het ziekenhuis opgenomen, waarvan 2.516 op de intensive care. De topambtenaar benadrukte dat de 1.100 doden, mensen waren die in het ziekenhuis zijn overleden. De doden in bejaardenhuizen zijn niet meegeteld. Die cijfers komen de volgende dagen, verzekerde hij.

Lockdown verlengen

De wetenschappelijke raad die de Franse president Emmanuel Macron adviseert over de aanpak van het coronavirus, zegt vanavond ook dat het “noodzakelijk” is om de huidige lockdown-maatregelen te verlengen. Sinds dinsdag 17 maart zijn niet-essentiële verplaatsingen in Frankrijk verboden. De maatregelen weden afgekondigd voor een periode van twee weken en gelden dus voorlopig tot 31 maart.

Maar de experts in de raad stellen nu dat er een langere lockdown nodig zal zijn om het virus aan te pakken. Ze pleiten voor een periode van minimaal zes weken, dus vier weken langer dan oorspronkelijk voorzien. Een concrete datum voor de opheffing van de maatregelen, kan niet worden gegeven wegens de onzekerheid over de manier waarop de epidemie zich verder zal ontwikkelen.

Volgens de wetenschappers moet er ook nagedacht worden over een versterking van de lockdown-maatregelen. Maar er wordt niet vermeld welke maatregelen genomen moeten worden. Het is nog niet duidelijk of de aanbevelingen gevolgd zullen worden door de regering. Minister van Volksgezondheid Olivier Véran zegt in een reactie dat het gaat om “een inschatting” en benadrukt dat er nog andere rapporten komen. “Het zal duren zo lang het moet duren”, klinkt het.

