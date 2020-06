Aantal coronabesmettingen piekt opnieuw in de VS SPS

Bron: Belga 0 In de Verenigde Staten heeft het aantal nieuwe besmettingen met het nieuwe coronavirus op één dag tijd volgens verschillende media een nieuwe piek bereikt.Lokale overheden meldden voor vrijdag meer dan 45.000 bevestigde nieuwe besmettingen, meldt The New York Times vandaag. Magazine The Atlantic spreekt van 44.400 positieve tests, wat nog steeds een record zou zijn. Bij The Washington Post staat de teller op 45.755 nieuwe besmettingen.

De officiële cijfers voor vrijdag van de overheidsdienst Centers for Disease Control and Prevention (CDC) komen met vertraging. De vorige piekwaarde volgens de CDC-cijfers dateert van 6 april. Toen ging het om zowat 43.000 nieuwe gevallen op een dag tijd. Het ging toen wel om een maandag, wat betekent dat ook gevallen tijdens het hele weekend in het cijfer kunnen zitten.

In Florida kwamen er in een dag tijd liefst 9.585 bij. De Amerikaanse staat telt nu 132.545 bevestigde gevallen. De aanwas van 7,8 procent in 24 uur is niet eerder zo groot geweest. Het dodental door Covid-19 steeg met slechts 24 tot 3.390.

Corona houdt de bevolking van Florida, evenals die van andere staten in de ‘Sun Belt’ zoals Texas, Arizona en Californië, nu al een week in zijn greep. Dat was voor de lokale overheid reden om op de rem te trappen bij de geleidelijke opheffing van de lockdown. In Miami zijn sinds vandaag de stranden weer verboden terrein. De gouverneurs van Texas en Florida sloten gisteren onder meer de cafés weer.

Volgens cijfers van universiteit Johns Hopkins zijn er intussen in totaal bijna 2,5 miljoen besmettingen met het nieuwe coronavirus. Meer dan 125.000 mensen stierven in de VS aan COVID-19.

