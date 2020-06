Aantal coronabesmettingen in Australië gaat weer langzaam omhoog SVM

29 juni 2020

10u19

Bron: Belga 0 Australië heeft de grootste dagelijkse toename van het aantal coronabesmettingen gemeld sinds 11 april. Er is de afgelopen 24 uur bij 85 mensen vastgesteld dat ze het besmettelijke virus hebben opgelopen.

De meeste nieuwe besmettingen zijn aan het licht gekomen in de staat Victoria. Daar wordt op grote schaal getest op het virus. De autoriteiten zetten onder meer ambulances en mobiele testcentra in, zodat mensen niet ver hoeven te reizen voor een coronatest.

Speekseltest

Niet iedereen wil een uitstrijkje laten nemen uit de keel en neus. De autoriteiten gebruiken daarom ook een speekseltest. Die zou minder accuraat zijn, maar ook minder onaangenaam. Zo hopen de autoriteiten twijfelaars over te halen zich toch te laten testen.



Australië heeft de pandemie beter doorstaan dan veel andere landen. Er is sinds het begin van de uitbraak bij zowat 7.800 mensen vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen. Zeker 104 patiënten zijn overleden, een fractie van de ruim 501.000 sterfgevallen die wereldwijd zijn gemeld.

Toiletpapier

In het land worden stapsgewijs beperkingen opgeheven die de verspreiding van het coronavirus moesten voorkomen. Sommige Australiërs zijn er niet gerust op en vrezen een tweede coronagolf. Supermarkten kondigden vrijdag maatregelen aan om te voorkomen dat mensen weer toiletpapier gaan hamsteren.

Ook in Europa blijft het coronavirus om zich heen grijpen. Tsjechië maakte vandaag melding van 305 nieuwe coronabesmettingen, de sterkste stijging sinds 3 april. In het land met ruim 10 miljoen inwoners zijn in totaal 11.603 coronagevallen vastgesteld en 348 patiënten overleden.

Lees ook: Stijging aantal besmettingen niet het gevolg van verboden feestjes van jongeren (+)



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.