Aantal burgerslachtoffers door bombardementen in jaar tijd bijna verdubbeld

Bron: Belga 0 AFP Het aantal burgerslachtoffers door explosieve wapens is het voorbije jaar met 42 procent gestegen tot ruim 15.000. De drastische stijging valt vooral toe te schrijven aan de verhoging van het aantal luchtaanvallen: daar is het aantal burgerdoden in 2017 met een stijging van 82 procent (8.932 doden) haast verdubbeld. Het cijfermateriaal is afkomstig van de organisatie Action on Armed Violence. De Britse krant The Guardian heeft het rapport van de organisatie ingekeken.

Het hogere slachtofferaantal valt samen met door de VS-geleide offensieven om IS-bolwerken als Mosoel (Irak) en al-Raqqa (Syrië) te heroveren.

Volgens The Guardian maken Britse parlementsleden zich zorgen over de criteria die Defensie gebruikt om te bepalen wanneer een individu een "IS-strijder" is. Een woordvoerder van Defensie zei desgevraagd daar niet op te kunnen antwoorden omdat over de 'rules of engagement' niets gezegd mag worden.

Zowel Londen als Washington wast terzake de handen in onschuld: Londen zegt "geen geloofwaardig bewijs" te hebben over burgerdoden, Washington schermt met het lage cijfer dat het in Syrië en Irak samen 801 burgers "onbedoeld" heeft gedood.

Vermoedelijk nog veel meer doden

Overigens ligt ook het cijfer van Action on Armed Violence nog een stuk lager dan het vermoede reële aantal doden: zo gaat de monitorgroep Airwars uit van 11.000 tot 18.000 burgerdoden vorig jaar in Irak en Syrië bij bombardementen tegen IS van de door de VS geleide coalitie. Een rapport van het Amerikaanse persagentschap AP maakte in december melding van minstens 9.000 burgerdoden enkel in Mosoel.

De toename van het aantal burgerslachtoffers was het grootst in Syrië, gevolgd door Irak en Afghanistan.

