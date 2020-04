Aantal Britse coronadoden voorbij de 13.000, Verenigd Koninkrijk verlengt lockdown met minstens drie weken JG ADN

16 april 2020

11u20

Bron: Belga, ANP 0 Londen gaat de uitgaansbeperkingen in de strijd tegen de coronapandemie met minstens drie weken verlengen, kondigt de Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab aan. In het Verenigd Koninkrijk is de dodentol door het coronavirus intussen de 13.000 gepasseerd. Het afgelopen etmaal steeg het aantal doden met 861 tot 13.729. Het was de grootste dagelijkse stijging in vijf dagen.

Het aantal sterfgevallen in Britse ziekenhuizen steeg met 740 tot 12.396, aldus de nationale gezondheidsdienst. “40 van deze 740 patiënten (tussen 45 en 93 jaar oud) hadden geen onderliggende gezondheidsproblemen”, klinkt het.



Verder zijn er 327.608 mensen op het coronavirus getest, van wie 103.093 positief. Daarmee is de kaap van 100.000 besmettingen in het Verenigd Koninkrijk nu dus overschreden.

Een versoepeling van de huidige maatregelen zou zowel de volksgezondheid als de economie schaden Minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab

Te vroeg voor wijzigingen

De Britse regering verlengt nu de maatregelen die verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan. De lockdown geldt nog zeker drie weken, tot 7 mei.



“Een versoepeling van de huidige maatregelen zou zowel de volksgezondheid als de economie schaden”, aldus minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab, vervanger van de door het coronavirus gevelde premier Boris Johnson. Volgens Raab verspreidt het coronavirus zich nog altijd in sommige ziekenhuizen en verzorgingstehuizen.

Minister van Gezondheid Matt Hancock bevestigde eerder al aan de openbare omroep BBC dat de maatregelen worden verlengd: "Voor wijzigingen is het nog te vroeg. De cijfers lopen nog niet terug.” Details gaf de minister niet.

(Lees verder onder de foto)

“Kostbare tijd verloren”

De uitgaansbeperkingen werden op 23 maart van kracht, later dan in andere grote Europese landen. De Britten mogen hun woning enkel verlaten om noodzakelijke dingen als levensmiddelen en medicijnen te kopen. Alle handelszaken die niet voor basisbehoeften dienen, zijn gesloten. Buiten sporten mag slechts één keer per dag en enkel met gezinsleden. Samenscholingen van meer dan twee personen zijn verboden.

De regering had zich aanvankelijk tegen harde maatregelen verzet. Volgens critici ging zo kostbare tijd verloren. Ze zeggen ook dat de openbare gezondheidsdienst NHS (National Health Service) kapotbespaard werd. In Groot-Brittannië is er een tekort aan tests, beademingsapparatuur, ziekenhuispersoneel en beschermend materiaal. Deskundigen vrezen dat het het zwaarst getroffen Europese land kan worden.